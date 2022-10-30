В Калужской области пытались ограбить микрофинансовую организацию

В попытке совершения преступления подозревается ранее судимый житель Людиновского района.

Как полагают оперативники, мужчина повредил роль ставни и пытался проникнуть в микрофинансовую организацию с целью кражи денежных средств. Однако он не успел довести свой умысел до конца. При повреждении имущества людиновец травмировал руку, в результате чего покинул место происшествия.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий местонахождение фигуранта было установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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