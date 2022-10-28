В Калуге похитители избили жертву и вывезли под Гагаринский мост

Как мы уже рассказывали, в Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после похищения человека в марте нынешнего года. Подробности об этом инциденте нам сообщили в пятницу, 28 октября, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Конфликт начался ночью 13 марта возле ресторана в Анненках. Двое мужчин, которые давно не ладили, подрались. Один из них с травмами поехал в больницу.

Но мужчины из компании оппонента, решили отомстить, и перекрыли ему дорогу возле больницы.

- Мужчины подошли к машине потерпевшего, применили перцовый баллончик, - заявили в Следственном комитете. - Дезориентировав его, нанесли удары руками, ногами по телу 22-летнего мужчины, а также обухом топора по ногам.

Свою жертву преступники забросили в машину и отвезли под Гагаринский мост. Там один из преступников ударил потерпевшего топором по руке. После этого пострадавшего отвезли к больнице.

Пятерым подозреваемым от 24 до 41 года. Им грозит до 15 лет колонии.

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