В Калужской области двое мужчин оставили своего знакомого умирать в лесу

В Куйбышевском районе задержаны 44-летний и 34-летний мужчины, сообщили в пятницу, 28 октября, в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в ночь на 26 октября на территории пилорамы в Бетлице они избили своего 38-летнего знакомого, а потом вывезли его в лес и оставили умирать. От полученных травм потерпевший скончался.

О причинах конфликта пока не сообщается.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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