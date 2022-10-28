В Калуге пять человек судят за похищение мужчины возле кафе

В Калуге пятерым местным жителям грозят длительные сроки за похищение человека. В пятницу, 28 октября, о направлении дела в суд сообщила прокуратура Калужской области.

Конфликт произошел в марте рядом с одним из кафе в Анненках. Обвиняемые избили своего знакомого, а потом больше часа удерживали в машине и продолжали бить. В прокуратуре считают, что мужчины не хотели, чтобы пострадавший обращался к врачам и в полицию.

Уголовная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

UPD. В Следственном комитете сообщили подробности.

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