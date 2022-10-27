В Калуге судят телефонного мошенника, который выманил у жертв 450 тысяч рублей

В Калуге 44-летнему мужчине из Московской области грозит до 10 лет колонии за мошенничество. В четверг, 27 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, мужчина руководил преступной группой, которая обзванивала калужан, измененным голосами представлялась попавшими в ДТП родственниками и выманивала деньги.

Четыре жителя Калужской области отдали в общей сложности 450 тысяч рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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