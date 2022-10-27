Жительница Калуги перевела телефонным мошенникам 500 тысяч рублей

В Калуге пожилая женщина стала очередной жертвой мошенников. В четверг, 27 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанке позвонил незнакомец, который рассказал, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы освободить ее от ответственности, мошенник попросил крупную сумму. Пенсионерка отдала приехавшему курьеру 500 тысяч рублей – все, что у нее было.

Лишь спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.