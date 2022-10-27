В Калуге 34-летний таксист напал на пассажирку

В Калуге 34-летний таксист стал подозреваемым по уголовному делу. В четверг, 27 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина вез двух женщин и поссорился с ними. Доехав до места, они все вышли на улицу. Перепалка продолжалась. И калужанин толкнул одну из своих пассажирок. Женщина упала и повредила ногу.

Врачи зафиксировали у пострадавшей тяжелые травмы.

Расследование уголовного дела продолжается. Таксисту грозит до трех лет лишения свободы.

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