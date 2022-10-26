В Калуге директор салона связи продал данные клиентов

В Калуге 23-летнему мужчине грозит до восьми лет колонии за торговлю данными абонентов мобильного оператора. В среду, 26 октября, о завершении расследования уголовного дела сообщили в прокуратуре Калужской области.

Весной нынешнего года калужанин был директором салона сотовой связи. У него был доступ к конфиденциальным сведениям.

За деньги предполагаемый виновник передал персональные данные и детализацию переговоров 20 клиентов.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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