В Калуге директор салона связи продал данные клиентов
В Калуге 23-летнему мужчине грозит до восьми лет колонии за торговлю данными абонентов мобильного оператора. В среду, 26 октября, о завершении расследования уголовного дела сообщили в прокуратуре Калужской области.
Весной нынешнего года калужанин был директором салона сотовой связи. У него был доступ к конфиденциальным сведениям.
За деньги предполагаемый виновник передал персональные данные и детализацию переговоров 20 клиентов.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
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