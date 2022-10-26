В Калуге мужчина ножом ударил знакомого на улице

В Калуге после уличной драки задержан 25-летний мужчина. В среду, 26 октября, о конфликте сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, две компании молодых людей встретились на улице. Начался конфликт. Один из мужчин ударил другого ножом в грудь.

У пострадавшего врачи диагностировали тяжелые травмы.

Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

О причинах конфликта пока не сообщается.

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