В Калуге москвич задержан с фальшивыми купюрами в 5000 рублей

20-летнего жителя Москвы подозревают в сбыте фальшивых денег в Калуге. В среду, 26 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, молодой человек купил фальшивки, приехал в Калугу и совершал небольшие покупки в кафе. Он отдавал фальшивые купюры в 5000 рублей, а сдачу настоящими деньгами забирал.

На данный момент известно о четырех поддельных купюрах.

Москвич задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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