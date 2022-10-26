Житель Калужской области грозил сжечь знакомую вместе с домом

В Барятинском районе 32-летнего мужчину задержали за угрозы убийством. В среду, 26 октября. об этом инциденте рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемый ночью пришел к дому своих знакомых. Он требовал разбудить друга, чтобы с ним выпить. Но жена отказалась открывать дверь.

Тогда ночной гость разложил костер и пригрозил, что сожжет дом вместе с людьми.

Женщина выскочила из дома, потушила пламя и вызвала полицию.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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