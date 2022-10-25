В Калуге 47-летнего водителя отправили в колонию за езду в пьяном виде

В Калуге 47-летний мужчина приговорен к двум годам колонии-поселения за неоднократную езду за рулем в состоянии опьянения. Во вторник, 25 октября, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Год назад его уже судили по этой уголовной статье. Тогда калужанин получил 450 часов обязательных работ.

Но в мае вновь сел пьяным за руль и попался инспекторам.

Водительского удостоверения виновник лишен на шесть лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.