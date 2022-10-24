В Калуге муж избил жену на глазах у дочери

В Калуге мужчина задержан за избиение своей жены. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в тот вечер в квартире было застолье. После этого жена пошла спать, а муж остался на кухне. Ночью женщина проснулась, так как ее супруг разговаривал с кем-то по телефону.

Они поссорились. Мужчина начал избивать женщину на глазах у дочери. В итоге ребенок позвонил родственникам и в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до трех лет лишения свободы.

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