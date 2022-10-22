Калужанин потерял 100 тысяч рублей на покупке тротуарной плитки

В Калуге мужчина нарвался на мошенника, когда решил купить через интернет тротуарную плитку. Об этом случае в субботу, 22 октября, рассказали в региональном управлении МВД.

Калужанин нашел объявление в сети, но предоплату делать не стал. Он перевел деньги лишь тогда, когда грузовик с плиткой уже заехал во двор.

Однако в итоге выяснилось, что мошенник был посредником между покупателем и продавцом.

Деньги владелец плитки так и не дождался на своем счете, погрузил товар обратно и уехал.

А мошенник честно написал калужанину, что украл его деньги.

Полиция ведет расследование уголовного дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.