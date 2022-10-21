В Калуге виновника ДТП с тремя погибшими приговорили к 10 годам колонии

В пятницу, 21 октября, в Калуге суд вынес приговор 55-летнему мужчине, которого признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем 26 марта.

Тогда в поселке Воротынск калужанин в пьяном виде сел за руль «Грейт Вола», выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

В аварии погибли 30-летний водитель «Лады», а также две его пассажирки. Женщинам было 24 и 26 лет. Сиротами остались двое детей.

Отбывать наказание калужанин будет в колонии общего режима. После освобождения он в течение трех лет не сможет водить машину.

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