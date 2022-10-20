Двое калужан приняли 42-летнего мужчину за проститутку

В Калуге двое мужчин стали жертвами телефонного мошенника, когда пытались встретиться с проституткой. В четверг, 20 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчины звонили по указанному в объявлении номеру, но отвечал им 42-летний мужчина из Самарской области, который имитировал женский голос. Калужане не заметили подвоха и перевели в качестве страховки в общей сложности 97 тысяч рублей. После этого связь с фальшивой проституткой прерывалась.

Этого же самарца подозревают в вымогательстве и двоих других калужан. Они звонили, чтобы получить интим-услуги, но в итоге отказывались от встреч. Но вымогатель угрожал им, заявляя, что его сайт заблокировали. В итоге один калужанин перевел 29 тысяч рублей, другой – 25 тысяч.

В отношении предполагаемого виновника возбуждены уголовные дела по двум статьям. Ведется расследование.

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