В Калуге клиентов турфирмы обманули на два миллиона рублей

В Калуге 33 человека потеряли в общей сложности два миллиона рублей, пытаясь поехать на отдых. В четверг, 20 октября, о завершении расследования уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя представительница турфирмы оформляла поездки, брала 100% предоплаты, а деньги тратила на себя.

В путешествия пострадавшие калужане так и не отправились.

В ближайшее время калужанка предстанет перед судом.

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