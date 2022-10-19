В Калуге 51-летнего замдиректора задержали за развращение малолетних девочек

В среду, 19 октября, федеральное издание SHOT сообщило о задержании в Калуге 51-летнего заместителя директора одного из госучреждений. По информации ресурса, мужчину подозревают в развращении малолетних девочек.

Сообщается, что первой его жертвой еще в 2008 году стала 11-летняя родственница. И якобы он развращал ее в течение двух лет. Также есть данные, что двум другим жертвам бухгалтера было на момент совершения преступления 7 и 16 лет.

Сейчас ведется расследование, утверждает SHOT.

В региональном управлении Следственного комитета пока не комментировали ситуацию.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.