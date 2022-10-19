В Калуге строитель откусил ухо коллеге

В Калуге до трех лет лишения свободы грозит мужчине, который откусил ухо своему коллеге. В среду, 19 октября, об этом рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Конфликт между строителями произошел в общежитии. Предполагаемый виновник схватил обидчика за голову руками и откусил часть правого уха. После этого мужчина убежал.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Интересно, что это уже второй за неделю случай с откушенным ухом в Калужской области. Ранее конфликт между соседями произошел в Малоярославецком районе.

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