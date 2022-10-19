В Калужской области директор щебеночного завода осужден за уклонение от уплаты налогов

Генеральный директор одного из щебеночных заводов в Калужской области скрыл деньги, из которых предприятие должно было уплатить налоги и взносы. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Из-за задолженности операции со счетом предприятия были заблокированы. Но гендиректор рассчитывался иными путями. В результате бюджет не получил 7,85 миллиона рублей.

Решением суда виновнику назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Также погашена задолженность по налогам.

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