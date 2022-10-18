Житель Калужской области оштрафован за убийство двух кабанов

В Жиздринском районе Калужской области 46-летнему мужчине вынесли приговор за незаконную охоту. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в прокуратуре региона.

Виновник без разрешения охотился в марте нынешнего года в Жиздринском районе и застрелил двух самок кабанов.

На суде мужчина утверждал, что действовал в целях самообороны.

Однако суд оштрафовал мужчину на 120 тысяч рублей и изъял оружие.

Кроме того, виновник должен выплатить 240 тысяч рублей за убитых животных.

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