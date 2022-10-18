Мошенник сбежал от калужских полицейских в Тулу

В Калуге 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве, находился под подпиской о невыезде и не явился на заседание суда. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Предполагаемого виновника объявили в федеральный розыск.

В итоге мужчину нашли в Туле. Калужские полицейские съездили туда и доставили подозреваемого в Калугу. Теперь он будет находится под стражей, пока идет расследование.

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