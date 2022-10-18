В Калуге 32-летний мужчина осужден за неуплату алиментов

В Калуге 32-летний мужчина признан виновным в неуплате алиментов. Во вторник, 18 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В течение года он не перечислял деньги на содержание своей восьмилетней дочери. Общая сумма задолженности составила 120 тысяч рублей.

Виновника наказали пятью месяцами исправительных работ. При этом 5% его доходы будет удерживаться в доход государства.

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