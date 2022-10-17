Жительница Калужской области фиктивно оформила отцовство своих детей на пятерых разных иностранцев

В Жиздринском районе местную жительницу подозревают в том, что она помогла оформить фиктивные документы пятерым мигрантам. В понедельник, 17 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

У женщины пятеро детей. Она обратилась в загс с заявлением, где попросила признать отцами каждого из них пятерых иностранцев. На этом основании мигранты получили виды на жительство в России.

- Двое из пяти предполагаемых отцов в период рождения детей на территории РФ не находились, - заявили в прокуратуре. - Женщина оформила отцовство на детей за денежное вознаграждение.

Прокуратура через суд добивается, чтобы документы признали фиктивными.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.