В Калуге 33-летний мужчина в дождевике обокрал магазин

За кражу в магазине 33-летнему жителю Калуги грозит до двух лет лишения свободы. В понедельник, 17 октября, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, вор в дождевике набрал товаров в корзинку, не оплатил их и ушел. Потом вещи он продавал, а деньги тратил на себя.

На данный момент известно о двух кражах. Общий ущерб составил около восьми тысяч рублей.

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