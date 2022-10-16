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Житель Калужской области нашел чужую карту и устроил себе шопинг

Диана Коршикова
Опубликовано: 16.10.2022 15:00 0 309
Житель Калужской области нашел чужую карту и устроил себе шопинг

В Людиновском районе Калужской области местный житель на днях потерял свою банковскую карту. Правда, понял он это лишь тогда, когда ему стали приходить смс-оповещения о покупках, которые он не совершал. 

Пока мужчина сориентировался и заблокировал счет, кто-то уже успел несколько раз расплатиться в магазинах по его карте и потратить более 7 тысяч рублей. 

Гражданин немедленно обратился в полицию, и, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в воскресенье, 16 октября, им удалось задержать подозреваемого.

Им оказался местный житель, который просто нашел карту на улице и решил проверить есть ли на ней деньги, оплатив покупки бесконтактным способом. Так он и ходил по магазин, расплачиваясь чужой картой, пока законный владелец ее не заблокировал. После этого мужчина ее просто выкинул.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 16.10.2022 15:00 0 309
Тэги: криминал кража
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