В Калужской области женщина зарезала 45-летнего иностранца

В Дзержинском районе 38-летнюю жительницу деревни Жилетово подозревают в убийстве. Вечером в пятницу, 14 октября, об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- 13 октября подозреваемая в ответ на оскорбление сожителя нанесла ему ножевое ранение, - заявили в СК. - 45-летний пострадавший, гражданин Республики Беларусь, скончался на месте.

Подозреваемая задержана. Сейчас ведется расследование.

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