Жительница Калуги перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

В Калуге зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества. В пятницу, 14 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанке позвонил якобы представитель банка, который рассказал, что на ее имя кто-то оформил кредит. Чтобы отменить операцию, он попросил оформить встречный займ и переслать деньги на специальный счет.

Преступникам калужанка перевела 1,5 миллиона рублей.

Еще одна жительница областного центра таким же способом лишилась 150 тысяч рублей.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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