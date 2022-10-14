В Калуге вор украл из подъездов 15 велосипедов

В Калуге 26-летний мужчина подозревается в кражах велосипедов. Известно о 15 таких случаях, сообщили в пятницу, 14 октября, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, преступник забирал велосипеды с лестничных площадок. Противоугонные тросы он перерезал ножницами по металлу.

Потом велосипеды калужанин продавал.

Также этого человека подозревают в краже 200 метров медного провода с территории предприятия, где он работал.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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