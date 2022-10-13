Житель Калуги украл у знакомых 7,5 миллиона рублей, помогая купить машины

В Калуге до 10 лет колонии грозит 33-летнему мужчине, которого обвиняют в мошенничестве. В четверг, 13 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, он говорил знакомым, что может с большой скидкой купить автомобиль на заводе «Фольксваген». Четыре человека передали ему в сумме 7,5 миллиона рублей. Но своих машин так и не дождались.

Деньги калужанин потратил на свои нужды.

В ближайшее время начнется суд.

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