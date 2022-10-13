В Калуге банда мошенников украла у города 20 земельных участков

В Калуге вынесен приговор девяти членам преступной группы, которые незаконно оформили на себя городскую землю. В четверг, 13 октября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Преступления были совершены в 2015-2017 годах. Мошенники оформили право собственности на 20 земельных участков, принадлежащих муниципалитету, используя фальшивые межевые планы и выписки из похозяйственных книг.

Позже часть объектов легализовали, продав их другим людям.

Общий ущерб оценили в 40 миллионов рублей.

Шесть виновников получили различные сроки – от четырех с половиной до 10 лет. Еще трое отделались условным лишением свободы.

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