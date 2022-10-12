В Калуге сотрудника завода подкупили за 31 тысячу рублей

В Калужской области 39-летнего директора фирмы из Нижнего Новгорода ждет суд за дачу взятки. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 39-летний директор нижегородской фирмы по поставке цветной и черной металлургии в связи с просрочкой поставки продукции одному из заводов, расположенному в Калуге, в целях избежания штрафных санкций и расторжения договора, передал начальнику подразделения отдела снабжения завода, отвечающему за заключение и исполнение договора с фирмой обвиняемого, взятку в размере 31 тысячи рублей, - пояснили в СК. - Сотрудник незаконное вознаграждение принял.

Также сообщается, что уголовное дело сотрудника завода за получение взятки уже рассматривается судом.

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