Жительница Калуги украла у банка миллион рублей

В Калуге суд вынес приговор 32-летней женщине, которую признали виновной в краже миллиона рублей с банковского счета. В среду, 12 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Все произошло в апреле нынешнего года. Из-за технического сбоя в приложении банка калужанка получила доступ к чужому счету, с которого перевела себе больше миллиона рублей. Эти деньги женщина потратила.

За кражу ее приговорили к трем годам лишения свободы. Но пока виновница осталась на свободе, так как имеет ребенка в возрасте до 14 лет.

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