Аварию на улице Московской в Калуге устроил пьяный водитель

Виновником аварии на улице Московской в Калуге в апреле нынешнего года был пьяный 41-летний водитель «Ленд Ровера». Во вторник, 11 октября, о направлении дела в суд сообщила прокуратура Калужской области.

По версии следствия, мужчина выпивал, сел за руль своей машины, на перекрестке улиц Московской и Чижевского не остановился на красный сигнал светофора и врезался в «Киа Рио». Тяжелые травмы получили водитель «Киа» и пассажир «Ленд Ровера».

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.