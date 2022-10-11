В Калужской области на 8 лет колонии осужден мужчина, убивший брата жены

В Калужской области вынесен приговор 31-летнему жителю Кирова. Мужчину признали виновным в убийстве брата жены и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили во вторник, 11 октября, в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел в ночь на 4 мая у подъезда жилого дома на улице Пролетарской. Пьяный мужчина из охотничьего ружья выстрелил в родственника. Пострадавший скончался на месте.

- Тело погибшего злоумышленник закопал на придомовой территории многоэтажного дома, - рассказали в СК. - Там оно было обнаружено следователями в ходе осмотра места происшествия. Фигурант дал признательные показания, выдал следствию ружье и патроны, имеющие отношение к совершенному преступлению.

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