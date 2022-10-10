В Калуге виновнику смертельного ДТП грозит 12 лет колонии

Суд в Калуге в ближайшее время начнет рассматривать уголовное дело 44-летнего жителя Брянской области. Его обвиняют в смертельном ДТП, произошедшем летом 2020 года, сообщили в понедельник, 10 октября, в прокуратуре региона.

По версии следствия, мужчина пьяным ехал за рулем «Хендая Солярис» по 3-му Академическому проезду, превысил скорость и столкнулся с «Москвичем».

Водитель отечественной легковушки скончался.

Предполагаемому виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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