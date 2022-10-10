В Калуге мужчина заступился за девушку и стал подозреваемым по уголовной статье

Конфликт между двумя мужчинами возле магазина в Калуге закончился возбуждением уголовного дела. В понедельник, 10 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин увидел на улице свою бывшую девушку вместе с другим парнем. Он подошел и устроил ссору.

Новый ухажер начал заступаться за девушку, ударил обидчика, тот упал и ударился головой.

Пострадавший ушел домой, но позже обратился к врачам, так как почувствовал себя плохо.

За причинение тяжкого вреда здоровья 23-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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