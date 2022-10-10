В Калужской области мужчина осужден за попытку убийства на пляже

В Людиново суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого признали виновным в попытке убить своего знакомого. Инцидент произошел в мае нынешнего года, сообщили 10 октября в прокуратуре Калужской области.

Мужчины поссорились на пляже, и виновник четыре раза ударил своего обидчика ножом.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшему.

Виновник отправлен в колонию строгого режима на семь лет.

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