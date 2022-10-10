Бывшего замдиректора «Калугатеплосети» обвиняют в хищении 59 миллионов рублей

Бывшего заместителя директора по экономике и финансам МУП «Калугатеплосеть» обвиняют в девяти случаях мошенничества. Еще по двум мошенничествам обвиняемым проходит индивидуальный предприниматель. В понедельник, 10 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Бывший замдиректора «Калугатеплосети» заключал фиктивные договоры на выполнение работ с индивидуальными предпринимателями, составлял фальшивые акты выполненных работ и переводил со счетов предприятия деньги. Общий ущерб оценивается в 59 миллионов рублей.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, с них потребуют возместить ущерб.

Это не первый громкий случай в «Калугатеплосети». В марте нынешнего года осужден бывший директор предприятия.

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