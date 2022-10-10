В Калужской области 32-летний мужчина напал на женщину в подъезде

Житель Юхновского района задержан за нападение на пенсионерку в подъезде жилого дома. В понедельник, 10 октября, об этом сообщили в управлении МВД по калужской области.

По версии следствия, он защел за женщиной в дом и ударил ее стеклянной бутылкой по голове. Из рук пенсионерки преступник вырвал сумку. Находившиеся там деньги мужчина потратил, а остальные вещи выбросил.

По статье «Разбой» предполагаемому виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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