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Житель Калуги перевел телефонным мошенникам 2,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 09:27 0 1016
Житель Калуги перевел телефонным мошенникам 2,5 миллиона рублей

В Калуге еще один пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. В понедельник, 10 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчине позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что кто-то пытается украсть деньги со счета калужанина. Чтобы сохранить средства, их якобы нужно было перевести на другой счет.

Житель Калуги поверил мошенникам и отдал им 2,5 миллиона рублей. 

Только после этого пострадавший обратился в полицию.

Еще две калужанки на днях таким же образом перевели мошенникам 590 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 09:27 0 1016
Тэги: криминал
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