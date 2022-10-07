В Калуге бывший полицейский осужден за служебный подлог

В Калуге бывшего следователя управления МВД по Калуге признали виновным в служебном подлоге. В пятницу, 7 октября, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Преступление совершено еще в 2019 году.

- Старший следователь принял к производству уголовное дело по обвинению гражданина Г. в совершении кражи, - пояснили в суде. - На момент принятия к производству уголовного дела предварительное следствие по нему было практически окончено, оставалось лишь ознакомить обвиняемого с материалами дела. Не желая завершать расследование, следователь вынес заведомо незаконное постановление о приостановлении предварительного следствия по делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Он изъял из материалов дела часть документов и заменил их поддельными.

Нарушения обнаружили спустя год в рамках проведения ведомственной проверки.

Виновника приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.