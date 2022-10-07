В Калуге бывший полицейский осужден за служебный подлог
В Калуге бывшего следователя управления МВД по Калуге признали виновным в служебном подлоге. В пятницу, 7 октября, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Преступление совершено еще в 2019 году.
- Старший следователь принял к производству уголовное дело по обвинению гражданина Г. в совершении кражи, - пояснили в суде. - На момент принятия к производству уголовного дела предварительное следствие по нему было практически окончено, оставалось лишь ознакомить обвиняемого с материалами дела. Не желая завершать расследование, следователь вынес заведомо незаконное постановление о приостановлении предварительного следствия по делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Он изъял из материалов дела часть документов и заменил их поддельными.
Нарушения обнаружили спустя год в рамках проведения ведомственной проверки.
Виновника приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.
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