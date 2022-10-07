В Калуге директор салона связи присвоил выручку

Суд вынес приговор 27-летнему жителю Калуги, который присвоил выручку салона связи. В пятницу, 7 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

На момент преступления калужанин был директором этого салона.

Он продал часы и телефоны на 47 тысяч рублей, но деньги в кассу не внес, а оставил себе.

Виновника наказали полутора годами лишения свободы условно.

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