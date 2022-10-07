В Калужской области лесничий попался на взятке в 100 тысяч рублей

Бывшему участковому лесничему Дзержинского лесничества грозит до восьми лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. В пятницу, 7 октября, о завершении расследования сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, лесничий закрыл глаза на нарушения, которые допустил предприниматель при заготовке древесины, и получил за это взятку в 100 тысяч рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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