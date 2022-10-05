В Калужской области две женщины попались на мошенничестве с материнским капиталом

Две жительницы Калужской области подозреваются в мошенничестве при получении материнского капитала. В среду, 5 октября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, с помощью некой фирмы они обналичили деньги под предлогом строительства дома. Но деньги потратили на другие нужды.

Одной подозреваемой 31 год, другой – 29. Калужанкам грозит до шести лет лишения свободы.

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