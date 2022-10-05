В Калужской области задержана женщина с крупной партией героина

Полиция Калужской области задержала женщину из соседнего региона, которую подозревают в торговле наркотиками. В среду, 5 октября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, женщина собиралась оставлять запрещенное вещество в тайниках.

При обыске у подозреваемой нашли 270 граммов героина.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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