В Калужской области задержана женщина с крупной партией героина
Полиция Калужской области задержала женщину из соседнего региона, которую подозревают в торговле наркотиками. В среду, 5 октября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, женщина собиралась оставлять запрещенное вещество в тайниках.
При обыске у подозреваемой нашли 270 граммов героина.
Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
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