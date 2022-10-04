В Калуге четыре человека задержаны за организацию подпольных игровых клубов

В Калуге возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Подозреваемыми проходят четыре человека - 29, 33 и 36-летние мужчин и 35-летняя женщина. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- С марта 2022 года подозреваемые проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в помещениях на улицах Суворова, Стекольной и 1-й Загородной, - рассказали в Следственном комитете. - Деятельность по организации и проведению азартных игр прекращена в результате оперативных мероприятий, проведённых УФСБ России по Калужской области.

В помещениях нашли игровую аппаратуру и деньги.

Ведется расследование уголовного дела.

Оперативная съемка.

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