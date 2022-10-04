В Калуге 44-летняя женщина набросилась на участкового

В Калуге 44-летней женщине грозит до пяти лет лишения свободы за применения насилия в отношении полицейского. Во вторник об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в августе нынешнего года. Калужанка совершила административное правонарушение, участковый пытался доставить ее в отделение.

Но женщина сопротивлялась, ударила полицейского по спине и голове, угрожала насилием.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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