В Калуге вынесен приговор мужчине, убившему бывшего сотрудника ФСИН

В Калуге суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который убил своего отчима на улице Стекольной в июне нынешнего года. Виновника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили во вторник, 4 октября, в прокуратуре Калужской области.

Погибший 49-летний калужанин был бывшим сотрудником ФСИН, уточнили в прокуратуре.

Как установил суд, виновник был пьян, спровоцировал конфликт и девять раз ударил ножом сожителя своей матери.

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