В Калужской области налоговый инспектор слил данные о предпринимателе своему другу

В Калужской области бывшего налогового инспектора обвиняют в разглашении налоговой тайны. О завершении расследования уголовного дела в понедельник, 3 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина летом нынешнего года слил своему знакомому бизнесмену данные о другом предпринимателе.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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