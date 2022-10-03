В Калужской области налоговый инспектор слил данные о предпринимателе своему другу
В Калужской области бывшего налогового инспектора обвиняют в разглашении налоговой тайны. О завершении расследования уголовного дела в понедельник, 3 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, мужчина летом нынешнего года слил своему знакомому бизнесмену данные о другом предпринимателе.
Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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